Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии

Франция отправила в Сирию 50 тонн гуманитарной помощи после договоренностей с Дамаском.

Это впервые, когда европейцы передают гуманитарку через официальные сирийские власти за все 7 лет конфликта.

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Гуманитарный груз прибыл на российскую военную базу в провинции Латакия, а оттуда отправится в Дамаск, где его распределят по регионам.

Францию удалось уговорить направить помощь после переговоров с Россией.

Москва давно пытается склонить Европу не просто признать ее протекторат над Сирией, а и помочь отстроить страну при сохранении при власти Башара Асада.

По данным СМИ, поставка гуманитарки Францией стала результатом договоренностей, достигнутых еще в мае во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Большая часть помощи будет направлена в регион Восточная Гута под Дамаском, который недавно вернули под контроль правительства в результате военной операции в марте-апреле этого года.

Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией еще в 2011 году. До этого момента официальный Париж выделял деньги и помощь лишь северо-восточным регионам, подконтрольным курдам, где стоят французские войска спецназначения вместе с американцами.

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