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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Американский генерал выразил сомнение относительно сотрудничества США и России в Сирии

28 Читати новину українською
Джозеф Вотел
Джозеф Вотел / Фото из открытых источников

Во время встречи в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин заявили, что намерены теснее сотрудничать в Сирии. По словам российских чиновников, они из США готовятся создать новую рабочую группу по возвращению домой сирийских беженцев.

Однако со слов главы Центрального командования Вооруженных сил США Джозефа Вотела, действия России в Сирии вызывают сомнения по поводу более тесного военного сотрудничества Вашингтона с Москвой. Об этом военнослужащий рассказал в интервью The Wall Street Journal.

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Я наблюдал за кое-чем, что делала Россия, и это на самом деле вызывает во мне смятение. Они (россияне – "24") поддержали режим, который очень жестоко атаковал собственный народ. Они активно работали над тем, чтобы сирийский режим не был полностью привлечен к ответственности за использование химического оружия. Это такие вещи, которые не внушают мне большой уверенности в том, что на новом уровне координации все будет хорошо. Я так не думаю. Это Россия. Не будем забывать, что это Россия,
– пояснил генерал армии США.

Издание отмечает, что Трамп стремится вывести из Сирии американские войска и надеется на более тесное сотрудничество с Путиным. Российские и американские военные регулярно контактируют для предотвращения случайных боевых столкновений в регионе, но, по мнению Вотела, "что-то большее было бы рискованным".

"Я не вижу ничего, что мы (США и РФ – "24") могли бы сейчас сделать в военном плане, кроме того, что мы уже на этот момент делаем", – добавил он.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме вопроса об урегулировании сирийского кризиса, среди тем, которые два лидера обсуждали тет-а-тет, были вмешательства России в американские выборы и пути решения вооруженного конфликта на востоке Украины.

Теги: Новости США Новости России Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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