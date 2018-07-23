Американський генерал висловив сумнів щодо співпраці США та Росії в Сирії

Під час зустрічі у Гельсінкі Дональд Трамп і Володимир Путін заявили, що мають намір тісніше співпрацювати в Сирії. За словами російських чиновників, вони готуються створити зі США нову робочу групу щодо повернення додому сирійських біженців.

Однак зі слів глави Центрального командування Збройних сил США Джозефа Вотела, дії Росії в Сирії викликають сумніви щодо тіснішої військової співпраці Вашингтона з Москвою. Про це військовослужбовець розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal .

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Я спостерігав за дечим, що робила Росія, і це насправді викликає в мені сум'яття. Вони (росіяни – "24") підтримали режим, який дуже жорстоко атакував власний народ. Вони активно працювали над тим, щоб сирійський режим не був повністю притягнутий до відповідальності за використання хімічної зброї. Це такі речі, які не вселяють мені великої впевненості в тому, що на новому рівні координації все буде добре. Я так не думаю. Це Росія. Не будемо забувати, що це Росія,

– пояснив генерал армії США.

Видання зауважує, що Трамп прагне вивести з Сирії американські війська і сподівається на тіснішу співпрацю з Путіним. Російські та американські військові регулярно контактують для запобігання випадкових бойових зіткнень в регіоні, але, на думку Вотела, "щось більше було б ризикованим".

"Я не бачу нічого, що ми (США та РФ – "24") могли б зараз зробити у військовому плані, крім того, що ми вже на цей момент робимо", – додав він.

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Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Окрім питання про врегулювання сирійської кризи, серед тем, які два лідери обговорювали тет-а-тет, були втручання Росії в американські вибори та шляхи вирішення збройного конфлікту на сході України.