Путін поспілкувався телефоном із Макроном: відомо, про що говорили

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави держав говорили переважно про ситуацію в Сирії.

Про це інформує прес-служба російського президента.

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В ході обміну думками щодо поточної ситуації в Сирії лідери дали високу оцінку проведеної в липні цього року російсько-французької операції з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Макрон та Путін обговорили важливість відновлення соціально-економічної інфраструктури Сирії та повернення біженців на рідні території.

Чи говорили Путін і Макрон про Сенцова – невідомо. В офіційному повідомленні прес-служби Путіна сказано, що "піднімалися також деякі інші теми". Які саме – там не уточнили.

Зазначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон припускав, що під час телефонної розмови із Путіним може зачепити тему голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.