Путин попал в новый конфуз, цитируя известную фразу короля Франции

Президент Российской Федерации Владимир Путин ошибся в авторстве цитаты "После меня — хоть потоп", которую произнес Король Франции Людовик XV в середине XIII века.

Курьезный инцидент произошел с главой Кремля во время выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам, передает "Газета.ru".

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В частности, комментируя пенсионную реформу в РФ, Путин заявил, что "нельзя руководствоваться известными принципами короля-солнца Людовика XIV: "После меня – хоть потоп".



Однако, эта фраза приписывается маркизе де Помпадур, и она была произнесена другим французским королем – Людовиком XV, который был правнуком Людовика XIV.



Так, в Энциклопедическом словаре 1890 сообщается, что фраза "Апре на ле делюж" (Après nous le déluge – "24") была впервые провозглашена Людовиком XV, когда он узнал о неудачной битве при Росбахе в 1757 году.

К слову, накануне президент России Владимир Путин вместе со своими подчиненными провел выходные в республике Тыве на реке Енисей, где уже традиционно устроил себе фотосессию. Пользователи сети быстро превратили снимки с главой Кремля в мемы. Так, на карикатурах Путин предстал с марихуаной в руках и в образе героев фильмов "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", а также – игр Skyrim и DayZ.