Собирал "марихуану": соцсети смеются над уикендом Путина
Президент России Владимир Путин вместе со своими подчиненными провел выходные в республике Тыве на реке Енисей. Хозяин Кремля уже традиционно устроил себе фотосессию, снимки с которой очень быстро превратили в мемы в сети.
Так, на карикатурах Путин предстал в образе героев фильмов "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", а также – игр Skyrim и DayZ. Кроме того, в ряде фотожаб российского лидера соединили с ковбоем, который кричит, из клипа-мема на песню Big Enough.
Читайте также: Самые смешные мемы недели: Российский робот "Игорек" и новая "Тесла", "как тебе такое, Илон Маск?"
Мемы об отдыхе Путина
Мемы о Путине
Шутки об отдыхе Путина
Путина изобразили в меме с Навальным
Ким Чен Ын и Владимир Путин предстали вместе на одной карикатуре
Фотожабы о выходных Путина в горах
Путин – "человек в черном"
Путин в образе героя фильма "Горбатая гора"
Шутки о уикенде Путина
Мемы о Путине и его отдыхе на природе