Собирал "марихуану": соцсети смеются над уикендом Путина

Президент России Владимир Путин вместе со своими подчиненными провел выходные в республике Тыве на реке Енисей. Хозяин Кремля уже традиционно устроил себе фотосессию, снимки с которой очень быстро превратили в мемы в сети.

Так, на карикатурах Путин предстал в образе героев фильмов "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", а также – игр Skyrim и DayZ. Кроме того, в ряде фотожаб российского лидера соединили с ковбоем, который кричит, из клипа-мема на песню Big Enough.

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Дед снова отдыхал в Тыве, на этот раз в горах pic.twitter.com/cYBTVlcFTZ — Лентач (@oldLentach) 27 августа 2018 г.

Главное вовремя общипывать на проценты, так сказать... ️ pic.twitter.com/W1U0xEyVur — Тристар (@TristarMc) 27 августа 2018 г.



Мемы об отдыхе Путина

По такому случаю не мог не открыть фотошоп - ВВП и Классика pic.twitter.com/pZCdOB4exF — Mr.Stolkom (@Mr_Stolkom) 27 августа 2018 г.



Мемы о Путине



Шутки об отдыхе Путина



Путина изобразили в меме с Навальным



Ким Чен Ын и Владимир Путин предстали вместе на одной карикатуре



Фотожабы о выходных Путина в горах



Путин – "человек в черном"



Путин в образе героя фильма "Горбатая гора"



Шутки о уикенде Путина