Самые смешные мемы недели: Российский робот "Игорек" и "Тесла", "как тебе такое, Илон Маск?"

За прошедшую неделю Россия ловко держала уровень профессионального генератора мемов. В сети обсуждали нового боевого робота от концерна "Калашников", который изрядно повеселил пользователей интернета. Но на этом концерн не остановился, замахнувшись на популярность Tesla. Компания рассчитывает, что новинка сможет составить достойную конкуренцию на рынке электрокаров, как тебе такое, Илон Маск?

Российский робот "Игорек"

Во время форума "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил концепт боевого робота. Однако ни восторга, ни страха боевая разработка не вызвала. Более того, многим робот кажется забавным. Свои остроумные комментарии и фотожабы пользователи активно распространяют в соцсетях.

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Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны. По замыслу разработчиков, он должен решать "инженерные и боевые задачи".

Робот получил 2 ноги, однах пользоваться ими по прямому назначению он не может. Загадочное инженерное решение осталось нераскрытой тайной для пользователей сети. К тому же некоторые российские СМИ пишут, что разработка получила имя "Игорек", однако в "Калашникове" эту информацию опровергли.

Тем не менее, "Игорек" уже стал объектом для шуток в соцсетях. Самые остроумные из них – ниже.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

Хорошо что все сразу знают, что в таких случаях нужно делать. Открываем старый добрый фотошоп и начинаем поднимать всем настроение.

Где духовность? Скрепы где? вот так надо было, аутентично pic.twitter.com/sLytz4dSuj — Корниенко Андрей (@AQM34) 21 серпня 2018 р.

Пользователи узнали в новинке боевого робота из фильма "Робокоп".

- А вы знали, что «Калашников» разработал управляемого прямоходящего робота «Игорек»? pic.twitter.com/20X6jafXFj — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 серпня 2018 р.

Над новой разработкой концерна "Калашников" не посмеялись разве что ленивые. Сеть заполнила волна фотожаб с новым героем.

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Поскольку робот не может ходить, такое решение конструкторов несколько озадачивает



Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны

Чего, чего, а юмора концерна точно хватает

Новая "Тесла" от концерна "Калашников"

Концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль. Ожидается, что в будущем авто будет конкурировать с электрокаром Tesla от Илона Маска.

Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему,

– сказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

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Однако никаких конкурентных преимуществ, которые должны привлечь внимание к новинке, компания не назвала. Пользователи сети подхватили и эту идею концерна и не обошли ее вниманием, применив свои умения в фотошопе.

Калашников, конечно, троллит... Но решение с кузовом мне нравится) pic.twitter.com/0K7EyzsJYu — Павел Осокин (@Ledorub) 23 серпня 2018 р.

Все, Маск может сворачивать свою жалкую конторку. На арену выходит ИЖ-Комби! pic.twitter.com/3irshUWwS3 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 23 серпня 2018 р.

Илон Маск, несомненно, занервничал, увидев российскую новинку, которая, безусловно, уничтожит Tesla как конкурента.

Как тебе такое, Илон Маск?

Думаем, что иностранные пользователи уже познакомили основателя Tesla с новыми концептами концерна "Калашников", ведь именно сейчас заграницей пользователи соцсети Twitter стали публиковать в своих аккаунтах популярный в Украине и России мем "Как тебе такое, Илон Маск?". Таким образом они предлагают известному изобретателю оценить нелепые лайфхаки и концепты.

Пользователи сети изображают на картинках невероятные и курьезные модели современных приспособлений, которые упростят повседневную жизнь. Блогеры по всему миру начали постить безумные изобретения с подписью мемов "Как тебе такое, Илон Маск?".

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC — Courtney (@andromedamn) 21 серпня 2018 р.

how do you like this, Elon Musk pic.twitter.com/bESaPYmPMb — Kuplinstyle (@Kuplinstyle) 22 серпня 2018 р.

And how do you like this @elonmusk? pic.twitter.com/GzA7ZTIqqy — crash tag team racing on the ps2 (@spicilly) 22 серпня 2018 р.

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And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/BB3TJgAWn2 — deku-deku (@top_tubs_) 21 серпня 2018 р.