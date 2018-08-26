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Самые смешные мемы недели: Российский робот "Игорек" и "Тесла", "как тебе такое, Илон Маск?"

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

За прошедшую неделю Россия ловко держала уровень профессионального генератора мемов. В сети обсуждали нового боевого робота от концерна "Калашников", который изрядно повеселил пользователей интернета. Но на этом концерн не остановился, замахнувшись на популярность Tesla. Компания рассчитывает, что новинка сможет составить достойную конкуренцию на рынке электрокаров, как тебе такое, Илон Маск?

Российский робот "Игорек"

Во время форума "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил концепт боевого робота. Однако ни восторга, ни страха боевая разработка не вызвала. Более того, многим робот кажется забавным. Свои остроумные комментарии и фотожабы пользователи активно распространяют в соцсетях.

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Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны. По замыслу разработчиков, он должен решать "инженерные и боевые задачи".

Робот получил 2 ноги, однах пользоваться ими по прямому назначению он не может. Загадочное инженерное решение осталось нераскрытой тайной для пользователей сети. К тому же некоторые российские СМИ пишут, что разработка получила имя "Игорек", однако в "Калашникове" эту информацию опровергли.

Тем не менее, "Игорек" уже стал объектом для шуток в соцсетях. Самые остроумные из них – ниже.

 Хорошо что все сразу знают, что в таких случаях нужно делать. Открываем старый добрый фотошоп и начинаем поднимать всем настроение.

 

 

Пользователи узнали в новинке боевого робота из фильма "Робокоп".

Над новой разработкой концерна "Калашников" не посмеялись разве что ленивые. Сеть заполнила волна фотожаб с новым героем.

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игорьок, калашников, меми
Поскольку робот не может ходить, такое решение конструкторов несколько озадачивает

игорьок, меми, калашников
Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны

игорьок, калашников. меми

Чего, чего, а юмора концерна точно хватает

Новая "Тесла" от концерна "Калашников"

Концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль. Ожидается, что в будущем авто будет конкурировать с электрокаром Tesla от Илона Маска.

Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему,
– сказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

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Однако никаких конкурентных преимуществ, которые должны привлечь внимание к новинке, компания не назвала. Пользователи сети подхватили и эту идею концерна и не обошли ее вниманием, применив свои умения в фотошопе.

Илон Маск, несомненно, занервничал, увидев российскую новинку, которая, безусловно, уничтожит Tesla как конкурента.

Как тебе такое, Илон Маск?

Думаем, что иностранные пользователи уже познакомили основателя Tesla с новыми концептами концерна "Калашников", ведь именно сейчас заграницей пользователи соцсети Twitter стали публиковать в своих аккаунтах популярный в Украине и России мем "Как тебе такое, Илон Маск?". Таким образом они предлагают известному изобретателю оценить нелепые лайфхаки и концепты.

Пользователи сети изображают на картинках невероятные и курьезные модели современных приспособлений, которые упростят повседневную жизнь. Блогеры по всему миру начали постить безумные изобретения с подписью мемов "Как тебе такое, Илон Маск?".

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Теги: Новости России Курьезные новости Искусственный интеллект робототехника Tesla Илон Маск Мемы
Источник: 24 Канал
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