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"Чтобы не ранить чувств": в России голые статуи "одели" перед визитом делегации РПЦ

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Перед визитом делегации РПЦ голые статуи "одели"
Перед визитом делегации РПЦ голые статуи "одели" / news.ngs.ru

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна обнаженные скульптуры решили "одеть" накануне визита в учреждение представителей РПЦ.

Как пишут местные СМИ, делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.

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Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ.

Росія голі статуї
Перед визитом делегации РПЦ голые статуи "одели"

И прикрыли их не чем-нибудь, а обычными простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.

Статуї РПЦ Росія
Статуи "одели" в простыни

Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность.

Теги: Новости России Курьезные новости Образование РПЦ
Источник: 24 Канал
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