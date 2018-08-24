"Чтобы не ранить чувств": в России голые статуи "одели" перед визитом делегации РПЦ
В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна обнаженные скульптуры решили "одеть" накануне визита в учреждение представителей РПЦ.
Как пишут местные СМИ, делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.
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Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ.
Перед визитом делегации РПЦ голые статуи "одели"
И прикрыли их не чем-нибудь, а обычными простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.
Статуи "одели" в простыни
Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность.