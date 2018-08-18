"Лишь медведи": украинский министр продолжил метко троллить Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал, что как в старые добрые времена в Москву будут ходить только медведи.

Накануне министр рассказал о новых транспортных ограничениях в сообщении с Россией.

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Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена,

– эта фраза Омеляна стала чуть ли не крылатой.

Во время брифинга в Киеве в пятницу глава Минифраструктуры продемонстрировал, что эти животные ему совсем не безразличны.

К журналистам он вышел со значком с изображением морды медведя.