Золотое Руно и Конан-варвар в Николаеве: сеть рассмешила неосведомленность председателя ОГА

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко стал посмешищем для всей Украины после того, как в своей речи перепутал мифы с реальностью. Оказывается, политик искренне верит, что археологи могут найти на территории Николаевщины... Золотое Руно.

Савченко пожелал археологам найти на Николаевщине Золотое Руно времен Конана-варвара. Такое заявление глава Николаевской ОГА произнес во время представления в местном музее древнегреческого ритуального сосуда, который подняли со дна акватории Кинбурнской косы.

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Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что является историческим городом. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором было Золотое Руно, а может, нечто иное,

– поделился с археологами потоком своих мыслей глава Николаевской ОГА.

Следует уточнить, что Конан-варвар – это вымышленный персонаж, созданный американским писателем Робертом Говардом. Так же и Золотое Руно – это мифический артефакт.

Неосведомленность главы Николаевской ОГА изрядно рассмешила пользователей сети. Соцсети взорвались мемами по поводу высказываний политика.

Сеть рассмешили "уроки истории" от главы Николаевской ОГА

Алексей Савченко со своим рассказом о Конане-варваре стал мемом недели

Конан-варвар, вхопивши за сраку полонянку, шукає золоте руно на теренах прадавньої Миколаївщини



Власний архів Плінія Старшого. Колір. pic.twitter.com/WONmKZGQhZ — Алло, ето гомункулы? (@MakarovMkr) 15 серпня 2018 р.

"А ОТ КОНАН БУВ З МИКОЛАЄВА" pic.twitter.com/ln2uJxy7Mg — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 15 серпня 2018 р.

"Не Рибакивкой и Коблевом единственными": рассказ Савченко о чудесах, которые когда-то происходили на Николаевщине