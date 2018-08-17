Золоте Руно та Конан-варвар у Миколаєві: мережу розсмішила необізнаність голови ОДА
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко став посміховиськом для усієї України після того, як у своїй промові переплутав міфи із реальністю. Виявляється, політик щиро вірить, що археологи можуть віднайти на території Миколаївщини... Золоте Руно.
Савченко побажав археологам знайти на Миколаївщині Золоте Руно часів Конана-варвара. Таку заяву глава Миколаївської ОДА виголосив під час представлення у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси.
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Ця знахідка свідчить про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що є історичним містом. І взагалі те, що відбувалося у нас, це – не просто з тих часів, коли був Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові. Сподіваюся, що наступна знахідка, може, буде якимось таким склепом, в якому було Золоте Руно, а може, щось інше,
– поділився із археологами потоком своїх думок очільник Миколаївської ОДА.
Слід уточнити, що Конан-варвар – це вигаданий герой, створений американським письменником Робертом Говардом. Так само й Золоте Руно – це міфічний артефакт.
Необізнаність глави Миколаївської ОДА неабияк розсмішив користувачів у мережі. Соцмережі вибухнули мемами стосовно висловлювань політика.
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