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Золоте Руно та Конан-варвар у Миколаєві: мережу розсмішила необізнаність голови ОДА

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Мережу підірвала необізнаність очільника Миколаївської ОДА Савченка, який вірить, що на Миколаївщині можна знайти Золоте Руно
Мережу підірвала необізнаність очільника Миколаївської ОДА Савченка, який вірить, що на Миколаївщині можна знайти Золоте Руно / фото з соцмереж

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко став посміховиськом для усієї України після того, як у своїй промові переплутав міфи із реальністю. Виявляється, політик щиро вірить, що археологи можуть віднайти на території Миколаївщини... Золоте Руно.

Савченко побажав археологам знайти на Миколаївщині Золоте Руно часів Конана-варвара. Таку заяву глава Миколаївської ОДА виголосив під час представлення у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси.

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Ця знахідка свідчить про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що є історичним містом. І взагалі те, що відбувалося у нас, це – не просто з тих часів, коли був Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові. Сподіваюся, що наступна знахідка, може, буде якимось таким склепом, в якому було Золоте Руно, а може, щось інше,
– поділився із археологами потоком своїх думок очільник Миколаївської ОДА.

Слід уточнити, що Конан-варвар – це вигаданий герой, створений американським письменником Робертом Говардом. Так само й Золоте Руно – це міфічний артефакт.

Необізнаність глави Миколаївської ОДА неабияк розсмішив користувачів у мережі. Соцмережі вибухнули мемами стосовно висловлювань політика.


Мережу розсмішили "уроки історії" від очільника Миколаївської ОДА


Олексій Савченко зі своєю розповіддю про Конана-варвара став мемом тижня

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Соцмережі вибухнули шквалом мемів

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Українці в мережі насміхаються із "історії України" від Савченка

"Не Рибаківкою та Коблевом єдиними": розповідь Савченка про чудеса, які колись творились на Миколаївщині

 

Теги: Курйозні новини Новини Миколаєва Олексій Савченко Історія Соцмережі Меми
Джерело: 24 канал
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