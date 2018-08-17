Золоте Руно та Конан-варвар у Миколаєві: мережу розсмішила необізнаність голови ОДА

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко став посміховиськом для усієї України після того, як у своїй промові переплутав міфи із реальністю. Виявляється, політик щиро вірить, що археологи можуть віднайти на території Миколаївщини... Золоте Руно.

Савченко побажав археологам знайти на Миколаївщині Золоте Руно часів Конана-варвара. Таку заяву глава Миколаївської ОДА виголосив під час представлення у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси.

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Ця знахідка свідчить про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що є історичним містом. І взагалі те, що відбувалося у нас, це – не просто з тих часів, коли був Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові. Сподіваюся, що наступна знахідка, може, буде якимось таким склепом, в якому було Золоте Руно, а може, щось інше,

– поділився із археологами потоком своїх думок очільник Миколаївської ОДА.

Слід уточнити, що Конан-варвар – це вигаданий герой, створений американським письменником Робертом Говардом. Так само й Золоте Руно – це міфічний артефакт.

Необізнаність глави Миколаївської ОДА неабияк розсмішив користувачів у мережі. Соцмережі вибухнули мемами стосовно висловлювань політика.



Мережу розсмішили "уроки історії" від очільника Миколаївської ОДА



Олексій Савченко зі своєю розповіддю про Конана-варвара став мемом тижня

Конан-варвар, вхопивши за сраку полонянку, шукає золоте руно на теренах прадавньої Миколаївщини



Власний архів Плінія Старшого. Колір. pic.twitter.com/WONmKZGQhZ — Алло, ето гомункулы? (@MakarovMkr) 15 серпня 2018 р.

"А ОТ КОНАН БУВ З МИКОЛАЄВА" pic.twitter.com/ln2uJxy7Mg — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 15 серпня 2018 р.



Соцмережі вибухнули шквалом мемів



Українці в мережі насміхаються із "історії України" від Савченка

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