У Херсоні урочисто відкрили туалет: фото

У Херсоні урочисто та з перерізанням стрічки відкривали туалет в обласному драматичному театрі.

Сприяв у відкритті туалету для працівників відомий місцевий бізнесмент та депутат Валерій Боржков.

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Саме тому із такої події і вирішили зробити справжню урочистість.

Користувачів соцмереж у комертарях почали це висміювати. Пишуть, що "звичайні речі стають розкішшю" та запитують, чи не приїжав на відкриття президент.