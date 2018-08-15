В Херсоне торжественно открыли туалет: фото
В Херсоне торжественно и с перерезанием ленты открывали туалет в областном драматическом театре.
Содействовал в открытии туалета для работников известный местный бизнесмен и депутат Валерий Боржков.
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Именно поэтому с такого события и решили сделать настоящую торжественность.
Пользователи соцсетей в комертарях начали это высмеивать. Пишут, что "обычные вещи становятся роскошью" и спрашивают, не приезжал ли на открытие президент.
Источник: 24 канал
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