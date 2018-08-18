"Лише ведмеді": український міністр продовжив влучно тролити Росію

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував, що як в старі добрі часи у Москву ходитимуть лише ведмеді.

Напередодні міністр розповів про нові транспортні обмеження у сполученні з Росією.

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Підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи,

– ця фраза Омеляна стала ледь не крилатою.

Під час брифінгу у Києві у п'ятниці глава Мініфраструктури продемонстрував, що ці тварини йому зовсім не байдужі.

До журналістів він вийшов зі значком із зображенням морди ведмедя.