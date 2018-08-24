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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Щоб не ранити почуттів": у Росії голі статуї "вдягнули" перед візитом делегації РПЦ

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Перед візитом делегації РПЦ голі статуї "влягнули"
Перед візитом делегації РПЦ голі статуї "влягнули" / news.ngs.ru

У Новосибірському державному університеті архітектури та дизайну оголені скульптури вирішили "одягнути" напередодні візиту до закладу представників РПЦ.

Як пишуть місцеві ЗМІ, делегація з єпархії брала участь в обговоренні питання доступності храмів для маломобільних громадян.

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Один з учасників форуму зазначив, що статуї у вигляді оголених тіл вирішили прикрити тканиною, "щоб не поранити почуття" представників РПЦ.

Росія голі статуї
Перед візитом делегації РПЦ голі статуї "вдягнули"

І прикрили їх не чим-небудь, а звичайними простирадлами, які зафіксували за допомогою канцелярських прищепок.

Статуї РПЦ Росія
Статуї "вдягнули" у простирадла

Представник делегації з РПЦ похвалив співробітників вишу за таку винахідливість.

Теги: Новини Росії Курйозні новини Освіта РПЦ
Джерело: 24 Канал
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