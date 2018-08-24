"Щоб не ранити почуттів": у Росії голі статуї "вдягнули" перед візитом делегації РПЦ
У Новосибірському державному університеті архітектури та дизайну оголені скульптури вирішили "одягнути" напередодні візиту до закладу представників РПЦ.
Як пишуть місцеві ЗМІ, делегація з єпархії брала участь в обговоренні питання доступності храмів для маломобільних громадян.
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Один з учасників форуму зазначив, що статуї у вигляді оголених тіл вирішили прикрити тканиною, "щоб не поранити почуття" представників РПЦ.
Перед візитом делегації РПЦ голі статуї "вдягнули"
І прикрили їх не чим-небудь, а звичайними простирадлами, які зафіксували за допомогою канцелярських прищепок.
Статуї "вдягнули" у простирадла
Представник делегації з РПЦ похвалив співробітників вишу за таку винахідливість.