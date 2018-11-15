Путин попался на лжи относительно закона о статусе Донбасса

В четверг, 15 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что так называемый закон Украины об особом статусе Донбасса якобы не вступил в силу. Это неправда, ведь соответствующий закон в Украине приняли в 2014 году, а затем продолжили сроком на 3 года.

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Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России. И то, что киевская власть ничего не делает, никто предпочитает не замечать... Даже закон об особом статусе Донбасса, который был одобрен парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу,

– цитирует хозяина Кремля УНИАН.

Напомним, в 2014 году Верховная Рада сроком на 3 года приняла закон об особом статусе Донбасса, который официально называется законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Впоследствии действие закона продлили еще на год. В октябре 2018 года Верховная Рада поддержала продление действия этого закона до 31 декабря 2019 года. После решения парламента закон подписал президент Петр Порошенко и документ вступил в силу.

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса?

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.



Кроме того, особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. Также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, это – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.