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      Путін попався на брехні щодо закону про статус Донбасу

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      Путін збрехав щодо закону про особливий статус Донбасу
      Путін збрехав щодо закону про особливий статус Донбасу / Kremlin.ru

      У четвер, 15 листопада, президент Росії Володимир Путін заявив, що так званий закон України про особливий статус Донбасу нібито не набув чинності. Це неправда, адже відповідний закон в Україні схвалили у 2014 році, а потім продовжили терміном на 3 роки.

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      Усі чекають якогось виконання мінських домовленостей від Росії. І те, що київська влада нічого не робить, ніхто воліє не помічати… Навіть закон про особливий статус Донбасу, який був схвалений парламентом України, він досі не набув чинності,
      – цитує господаря Кремля УНІАН.

      Нагадаємо, у 2014 році Верховна Рада терміном на 3 роки схвалила закон про особливий статус Донбасу, який офіційно зветься законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Згодом дію закону продовжили ще на рік. А в жовтні 2018 року Верховна Рада підтримала продовження дії цього закону до 31 грудня 2019 року. Після рішення парламенту закон підписав президент Петро Порошенко і документ набув чинності.

      Що передбачає закон про особливий статус Донбасу? Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців.

      Окрім того, особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. Також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, це – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Володимир Путін Законодавство Мінські домовленості Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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