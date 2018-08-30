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Путин предпочитает видеть вокруг своего государства ледяную полосу покоренных земель, – Олланд

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Владимир Путин стал одним из героев книги Франсуа Олланда
Владимир Путин стал одним из героев книги Франсуа Олланда / Tengrinews.kz

Войну России с Украиной часто определяют причиной новой холодной войны между Россией и Западом, однако это не совсем так. Об этом в своей книге "Уроки власти" написал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Отрывки из книги Олланда опубликовал "Тиждень".

"Это не совсем так. Конечно, Владимир Путин пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Но больше не говорится о противостоянии между радикально противоположными общественными системами. Говорится о борьбе национальных интересов", – выразил убеждение экс-лидер Франции.

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Глава РФ предпочитает видеть вокруг своего государства ледяную полосу покоренных земель. Его тактика заключается в поощрении к столкновениям его друзей с его врагами, чтобы потом заморозить эти конфликты. Серая зона уже сформировалась на границах с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном. Эти страны независимы, но ослаблены,
– пояснил Олланд.

К слову, в своей книге Олланд также описал то, как Путин постоянно пытается напугать Меркель, однако она его не боится.

Теги: Новости России Новости политики Франсуа Олланд Новости Франции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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