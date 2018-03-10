Путин признался, что размышляет о своем преемнике на посту президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2000 года думает о своем возможном преемнике на посту. При этом хозяин Кремля исключил возможность своего попадания в тюрьму в случае, если бы он ушел из власти.

Об этом Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, перевод которого опубликована 10 марта на сайте Кремля.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конце концов выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", – заявил Путин.

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Президент России также ответил на вопрос, может ли он уйти из власти, "потому что многие эксперты говорят, что это было бы практически невозможно", поскольку Путин, скорее всего, окажется в тюрьме. Так, глава Кремля сказал на это: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное".

"Я уже много слышал бреда в этом. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти должны прийти люди, которые будут готовы разрушить все, что сделано мною за последние годы?", – поинтересовался Путин.

Он предположил, что его преемники будут людьми, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее и платформу развития для последующих поколений.