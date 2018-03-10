12:29
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин признался, что размышляет о своем преемнике на посту президента России

886 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2000 года думает о своем возможном преемнике на посту. При этом хозяин Кремля исключил возможность своего попадания в тюрьму в случае, если бы он ушел из власти.

Об этом Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, перевод которого опубликована 10 марта на сайте Кремля.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конце концов выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", – заявил Путин.

Читайте также: Путин понимает, что от него устали, поэтому будет действовать еще жестче

Президент России также ответил на вопрос, может ли он уйти из власти, "потому что многие эксперты говорят, что это было бы практически невозможно", поскольку Путин, скорее всего, окажется в тюрьме. Так, глава Кремля сказал на это: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное".

"Я уже много слышал бреда в этом. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти должны прийти люди, которые будут готовы разрушить все, что сделано мною за последние годы?", – поинтересовался Путин.

Он предположил, что его преемники будут людьми, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее и платформу развития для последующих поколений.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 544
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
333
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 917
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2317
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1586
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук