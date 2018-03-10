Путін зробив зізнання про роздуми щодо свого наступника на посаді президента Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що з 2000 року думає про свого можливого наступника на посаді. При цьому господар Кремля виключив можливість свого потрапляння до в’язниці у випадку, якщо б він пішов із влади.

Про це Путін сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC, розшифрування якого опубліковано 10 березня на сайті Кремля.

"Я з 2000 року про це думаю. Думати не шкідливо, але в кінці-кінців вибір усе одно буде за російським народом. Все одно, симпатизую я комусь чи, навпаки, мені хтось не подобається, кандидати прийдуть на вибори, і в кінцевому підсумку остаточне рішення ухвалять громадяни Російської Федерації", – заявив Путін.

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Президент Росії також відповів на запитання, чи може він піти з влади, "тому що багато експертів кажуть, що це було б практично неможливо", оскільки Путін, найімовірніше, опиниться у в'язниці. Так, глава Кремля сказав на це: "Ваші так звані експерти видають бажане за дійсне".

"Я вже багато чув маячні щодо цього. Чому ви думаєте, що обов'язково після мене до влади мають прийти люди, які будуть готові зруйнувати все, що зроблено мною за останні роки?", – поцікавився Путін.

Він припустив, що його наступники будуть людьми, які захочуть зміцнити Росію, створити для неї майбутнє та платформу розвитку для наступних поколінь.