Путин призвал "обнулить" взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"

Российский президент утверждает, что странам нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. По словам Путина "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне "по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас" за якобы ложный реверс.

Об этом Владимир Путин заявил на пресс конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

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Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрома" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром ничего не осуществляет транзит, осуществляет транзит украинская компания. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме,

– заявил Путин.

Российский лидер отметил, что страна готова к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину со значительным снижением цены.

Почему Украина и Россия снова ведут газовые переговоры?

Потому что тот контракт на транзит, который действует сейчас, завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт еще не заключили. Попытки России оказывать давление на Украину политически, экономически и дипломатически переговорный процесс не улучшают. Поэтому к переговорам о заключении нового контракта пригласили посредника – Европейскую комиссию, как представителя потребителя газа, который Украина должна транспортировать.

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