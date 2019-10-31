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      Путин призвал "обнулить" взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Российский президент утверждает, что странам нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. По словам Путина "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне "по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас" за якобы ложный реверс.

      Об этом Владимир Путин заявил на пресс конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

      Важно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новый контракт

      Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрома" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром ничего не осуществляет транзит, осуществляет транзит украинская компания. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме,
      – заявил Путин.

      Российский лидер отметил, что страна готова к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину со значительным снижением цены.

      Потому что тот контракт на транзит, который действует сейчас, завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт еще не заключили. Попытки России оказывать давление на Украину политически, экономически и дипломатически переговорный процесс не улучшают. Поэтому к переговорам о заключении нового контракта пригласили посредника – Европейскую комиссию, как представителя потребителя газа, который Украина должна транспортировать.

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Так что по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газпром Нафтогаз Владимир Путин
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