Путін закликав "обнулити" взаємні претензії "Газпрому" та "Нафтогазу"

Російський президент стверджує, що країнам потрібно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки. Зі слів Путіна "Газпром" готовий постачати газ українській стороні "за значно нижчою ціною, ніж вона платить зараз" за нібито помилковий реверс.

Про це Володимир Путін заявив на пресконференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє ТАСС.

Важливо: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

Питання виключно у сфері суперечок арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, 7 мільярдів доларів намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку. Хоча "Газпром нічого не транзитує, транзитує українська компанія. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі,

– заявив Путін.

Російський лідер наголосив, що країна готова до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну зі значним зниженням ціни.

Чому Україна і Росія знову ведуть газові переговори?

Тому що той контракт на транзит, який діє зараз, завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту ще не уклали. Спроби Росії чинити тиск на Україну політично, економічно та дипломатично переговорний процес не покращують. Тому до переговорів про укладання нового контракту запросили посередника – Європейську комісію, як представника споживача газу, який Україна має транспортувати.

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

Президент РФ також заявив, що Україна отримує російський газ і зараз, нехай і за "помилковим" реверсом.