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      Путин прокомментировал российское вмешательство в выборы США: попытался выгородить Трампа

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      Путин прокомментировал вмешательство России в выборы США
      Путин прокомментировал вмешательство России в выборы США / Getty images

      Российский президент Владимир Путин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в американские выборы. По его словам, об этом говорят только для того, чтобы "сдерживать Россию" и давить на американского президента Дональда Трампа.

      По мнению Путина, заявления о российском вмешательстве в выборы только создают удобные возможности для сдерживания России, сообщает "ТАСС".

       К слову: Вмешательство России в выборы президента США: Путин отличился насмешливым признанием

      Что касается выборов, самое главное, что может быть интересно: на основе предположения нашего заговора с Трампом были введены санкции. Затем экс-спецпрокурор Мюллер сказал, что заговора не было, но санкции остались. Значит, это был только повод для того, чтобы сдерживать нас,
      – заявил российский президент.

      С другой стороны он обвинил американцев в том, что из заявления о заговоре Трампа с российскими властями перед выборами, они таким образом пытаются давить на американского президента.

      По словам Владимира Путина, те, кто этим занимаются, не смотрят даже на один шаг вперед.

      Что известно о вероятном вмешательстве России в выборы США?Основанием для расследования о русском вмешательстве стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Спецпрокурор Мюллер, проводивший расследование, заявил, что Россия постоянно пытается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости политики Выборы в США Новости США Дональд Трамп Владимир Путин
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