Путин прокомментировал российское вмешательство в выборы США: попытался выгородить Трампа

Российский президент Владимир Путин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в американские выборы. По его словам, об этом говорят только для того, чтобы "сдерживать Россию" и давить на американского президента Дональда Трампа.

По мнению Путина, заявления о российском вмешательстве в выборы только создают удобные возможности для сдерживания России, сообщает "ТАСС".

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Что касается выборов, самое главное, что может быть интересно: на основе предположения нашего заговора с Трампом были введены санкции. Затем экс-спецпрокурор Мюллер сказал, что заговора не было, но санкции остались. Значит, это был только повод для того, чтобы сдерживать нас,

– заявил российский президент.

С другой стороны он обвинил американцев в том, что из заявления о заговоре Трампа с российскими властями перед выборами, они таким образом пытаются давить на американского президента.

По словам Владимира Путина, те, кто этим занимаются, не смотрят даже на один шаг вперед.

Что известно о вероятном вмешательстве России в выборы США?Основанием для расследования о русском вмешательстве стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Спецпрокурор Мюллер, проводивший расследование, заявил, что Россия постоянно пытается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.