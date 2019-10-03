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      Вмешательство России в выборы президента США: Путин отличился насмешливым признанием

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин попытался отшутиться относительно вероятного вмешательства России в предстоящие выборы президента США.

      Произошло это во время международного форума "Российская энергетическая неделя". Так, модератор поставил хозяину Кремля вопрос, пытается ли Россия осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированные на 2020 год.

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      "По секрету вам скажу: да, мы обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там, как следует. Только вы никому не говорите, хорошо?", – ответил на это Путин.

      Отметим, что тон заявления российского президента был откровенно насмешливым. Кроме того, Путин на уточняющий вопрос модератора ответил, что в России "своих проблем хватает".

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      К слову, недавно американские СМИ выяснили, что американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина уже вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Также авторы материала напомнили, что хозяин Белого дома во время телефонного разговора с украинским президентом Зеленским рекомендовал тому сотрудничать с генпрокурором США по вопросу возможного воровства Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США – 2016?
      В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

      Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Выборы в США Новости США Дональд Трамп Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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