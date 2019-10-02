Втручання Росії у вибори президента США: Путін відзначився глузливим зізнанням

Президент Росії Володимир Путін спробував віджартуватися щодо імовірного втручання Росії у майбутні вибори президента США.

Сталося це під час міжнародного форуму "Російський енергетичний тиждень". Так, модератор поставив господарю Кремля питання, чи намагається Росія здійснювати втручання у вибори в США, що є запланованими на 2020 рік.

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"По секрету вам скажу: так, ми обов'язково будемо це робити. Щоб остаточно розвеселити вас там, як слід. Тільки ви нікому не кажіть, добре?", – відповів на це Путін.

Зауважимо, що тон заяви російського президента був відверто глузливим. Крім того, Путін на уточнююче питання модератора відповів, що у Росії "своїх проблем вистачає".

Путин на десятый подряд вопрос американского модератора «Россия попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году?»: По секрету вам скажу: «да, обязательно будем это делать!» Только вы там никому не говорите pic.twitter.com/lviez5jiWY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 October 2019

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До слова, нещодавно американські ЗМІ з'ясували, що американський президент Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що вже Україна втручалась в президентські вибори у США 2016 року. Також автори матеріалу нагадали, що господар Білого дому під час телефонної розмови з українським президентом Зеленським рекомендував тому співпрацювати з генпрокурором США щодо питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

Що відомо про втручання Росії у вибори президента США – 2016? У 2016 році перед президентським виборами стало відомо про кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.



Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.