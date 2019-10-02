00:00
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Втручання Росії у вибори президента США: Путін відзначився глузливим зізнанням

      20
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін спробував віджартуватися щодо імовірного втручання Росії у майбутні вибори президента США.

      Сталося це під час міжнародного форуму "Російський енергетичний тиждень". Так, модератор поставив господарю Кремля питання, чи намагається Росія здійснювати втручання у вибори в США, що є запланованими на 2020 рік.

      Це цікаво: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

      "По секрету вам скажу: так, ми обов'язково будемо це робити. Щоб остаточно розвеселити вас там, як слід. Тільки ви нікому не кажіть, добре?", – відповів на це Путін.

      Зауважимо, що тон заяви російського президента був відверто глузливим. Крім того, Путін на уточнююче питання модератора відповів, що у Росії "своїх проблем вистачає".

      Зверніть увагу! Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео

      До слова, нещодавно американські ЗМІ з'ясували, що американський президент Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що вже Україна втручалась в президентські вибори у США 2016 року. Також автори матеріалу нагадали, що господар Білого дому під час телефонної розмови з українським президентом Зеленським рекомендував тому співпрацювати з генпрокурором США щодо питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

      Що відомо про втручання Росії у вибори президента США – 2016? У 2016 році перед президентським виборами стало відомо про кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      2 жовтня
      10290
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Вибори у США Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 291
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 805
      Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      2 жовтня , 22:29 Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      1084
      Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 жовтня , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 297
      Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      2 жовтня , 21:05 Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      Світлана Попова 1628
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук