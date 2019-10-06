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      Путін прокоментував російське втручання у вибори США: спробував вигородити Трампа

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      Путін прокоментував втручання Росії у вибори США
      Путін прокоментував втручання Росії у вибори США / Getty images

      Російський президент Володимир Путін прокоментував звинувачення Росії у втручанні в американські вибори. За його словами, про це говорять лише для того, аби "стримувати Росію" та тиснути на американського президента Дональда Трампа.

      На думку Путіна, заяви про російське втручання у вибори лише створюють зручні можливості для стримування Росії, повідомляє "ТАСС".

      До слова: Втручання Росії у вибори президента США: Путін відзначився глузливим зізнанням

      Що стосується виборів, найголовніше, що може бути цікавим: на основі припущення нашої змови з Трампом були введені санкції. Потім ексспецпрокурор Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися. Значить, це був тільки привід для того, щоб стримувати нас,
      – заявив російський президент.

      З іншого боку він звинуватив американців у тому, що через заяви про змову Трампа з російською владою перед виборами, вони таким чином намагаються тиснути на американського президента.

      За словами Володимира Путіна, той, хто цим займаються, не дивляться навіть на один крок наперед.

      Що відомо про імовірне втручання Росії у вибори США?Підставою для розслідування про російське втручання стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Спецпрокурор Мюллер, який проводив розслідування, заявив, що Росія постійно намагається втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США Володимир Путін Дональд Трамп
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