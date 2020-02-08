Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора

Вместе с установлением в России авторитарного режима, нормальная политическая оппозиция там была уничтожена. Но свято место пусто не бывает, поэтому оппонировать Кремлю по самым разным вопросам приходится очень необычным людям.

Иногда это студенты и школьники, которые выходят на митинги против очередного закручивания гаек, иногда – жители кавказских республик, у которых отбирают землю. Иногда – это немногочисленные северяне, чьи болота хотят превратить в свалку.

Важно: Зачем Путин прячет свои рейтинги

До недавнего времени я думал, что самым странным оппозиционером в России является шаман Александр Габышев, который считает Владимира Путина демоном и собирается отправить его в ад с помощью молитв и заклинаний. Но, похоже, я ошибался.



Якутский шаман Александр Габышев

Недавно вся российская политическая тусовочка: от депутатов и спикера Госдумы до самого президента нашли себе очень неожиданного оппонента – телезвезду, модель и инстаблогершу Алену Водонаеву, которая прославилась участием в передаче "Дом-2".



Алена Водонаева

Если честно, я про нее уже сто лет ничего не слышал. Однако недавно с удивлением узнал, что госпожа Водонаева ведет очень активную общественную жизнь. Она часто и довольно резко высказывается по самым острым для России вопросам в своем инстаграме. А там у нее, между прочим, больше двух миллионов подписчиков.

Это не шутки. На самом деле, это аудитория целого федерального телеканала, если даже не больше.

Владимир Путин недавно предложил изменить конституцию РФ таким образом, чтобы править там вечно. Для того, чтобы народ за это проголосовал, он, как и любой популист, предложил одновременно начать давать школьникам горячие завтраки, а также увеличить пенсии и материнский капитал.

Что еще собирается изменить Путин в российской конституции?• Ограничить приоритет международного права;

• Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

• По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

• Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков подряд;

• Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в десять лет);

• Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Материнский капитал – это довольно большая сумма денег (примерно 200 тысяч гривен), которую государство выделяет на каждого рожденного в России ребенка. Алена Водонаева, которая сама из провинции, прекрасно знает, как обстоят дела в России. Она прямо объявила, что поскольку прибавка коснется только самых бедных родителей, то детей заводить будет "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

Причем не потому, что хотят стать родителями, а просто ради денег. По ее словам, нормальные люди со средним и низким достатком рожать не начнут, так как материнский капитал и горячие завтраки не вытащат их из финансовой пропасти.

Околопутинская политическая тусовка, которая похожа на зловонную и жидкую коричневую жижу, тут же начала кипеть и бурлить. Они придумали повышение этого капитала, как главную замануху для людей, которые не хотят продлевать правление Путину. И тут вдруг выходит Водонаева, прямо и открыто говорит, что "вы всего лишь плодите алкашей и быдло, больше ничего".

В данном случае она исполнила роль мальчика из сказки, который на всю страну крикнул, что король – голый.

Российские депутаты, политологи, церковники тут же с остервенением набросились на Водонаеву. Ее кем только не называли, и "проститутка" там было самым приличным словом. Спикер Госдумы Володин потребовал оштрафовать телезвезду на 100 миллионов рублей.



Вячеслав Володин

Обычно в таких случаях российские знаменитости тут же падают на колени и начинают публично каяться и просить прощения: "Не виноваты мы, сказали, не подумав". Но Водонаева оказалась не из робкого десятка.

У нее есть такая черта, которая мне очень нравится: по-хорошему борзая, не как большинство россиян. Она не боится ответить, что думает. Водонаева пришла в телевизор, куда ее тут же позвали. Но не стала там каяться. Она послала куда подальше своих обидчиков.

Видео: интервью Алены Водонаевой на ютуб-канале "А поговорить?"

Смысл ее ответа был в том, что они – лицемерные, жадные и лживые создания, а она говорит правду. Никогда в жизни не подумал бы, что скажу это, но я полностью поддерживаю Алену Водонаеву в этом вопросе.

Судя по постам и комментариям в соцсетях, народ поддержал в этом споре именно ее. И тут случилось самое интересное. Видя, что вся его пиар-затея с завтраками и материнским капиталом превращается в пепел, в конфликт вступил сам Владимир Путин.

Видео: Путин о тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

Во-первых, какой же он все-таки гадкий. Во-вторых, мы услышали: "Моральные уроды". Водонаева тоже услышала, и ответила. Она сказала, что раньше Путин ей даже нравился, так как был привлекательным мужиком. Но после этой ситуации она не может привести его в пример своему сыну как человека, на которого можно ориентироваться.

Я бы ей тут сказал, что ориентироваться на Путина и раньше нельзя было. Но хорошо, что она сейчас это увидела. Главное тут другое. Есть один очень тонкий момент: Водонаева, сама того не понимая, очень больно ударила своего оппонента. Можно сказать, прямо туда, ниже пояса.

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Для Путина исключительно важным было его восприятие не как политика, а как мужчины. Такое почти всегда происходит, когда какой-то политический деятель начинает претендовать не просто на роль наемного менеджера, а прямо на любовь со стороны народа. Это уже что-то большее – другой уровень легитимности.

Для такого уровня внешность и сексуальная привлекательность, а особенно успех у женщин – это очень, очень важно. Для этого он делает себе ботоксные инъекции, постоянно снимается полуголым, а также его показывают в окружении девушек и женщин.



Владимир Путин

Он действительно считает, что его власть во многом держится на привлекательном для многих россиянок имидже сильного и решительного мужчины, который поддерживает себя в хорошей форме. И тут другая звезда этих же самых россиянок, Алена Водонаева, говорит, что Путин не привлекательный и не сексуальный, а так себе старикашка. И что в пример его ставить детям нельзя.

Когда Путина ругает Навальный – это одна история. Он даже может не обращать внимание. Но когда действительно популярная в России женщина говорит, что он – никакой мужчинка, а идеи его – полная чушь и только для быдла. Как ни странно, такая критика со стороны эффектной звезды для него – обиднее и даже больнее всего.

Хочу, чтобы вы оценили уникальность ситуации. Главным противником Путина по проекту изменения конституции, единственным человеком, которому ответил, и с которым вступил в спор, оказалась звезда "Дома-2" Алена Водонаева.

И если вы думаете, что это какая-то случайность, что просто так совпало, то ошибаетесь. В 2018 году главным оппонентом Путина на выборах президента РФ была другая девушка из "Дома-2" – его бывшая ведущая Ксения Собчак.



Ксения Собчак

Тут, думаю, уместно вспомнить хорошее изречение: "Важность и значимость человека определяет не уровень его друзей, а уровень его врагов". В России главное политическое противостояние сейчас можно описать так: Владимир Путин против Алены Водонаевой. И я не уверен, что он сумеет ее одолеть.

Разъединенные Штаты

Тем временем главная страна свободного мира, Соединенные Штаты Америки, тоже переживает не лучшие времена. Во вторник президент Дональд Трамп зачитал в Вашингтоне свое ежегодное обращение к Конгрессу и к народу, которое называется "State of the Union" – "О положении в стране". Поскольку Трамп изначально – порождение зомбоящика, то и это обращение стало настоящим острым телевизионным шоу.

Видео: выступление Трампа в Вашингтоне

Довольно злобный тон ему задал сам президент. Он зашел в зал, как будто там был его личный предвыборный митинг, а не общенациональное дело. Сторонники Трампа кричали "Еще четыре года!" – они надеются на его переизбрание в ноябре.

Ну а когда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси протянула ему руку, Трамп отказался ее пожать. Он демонстративно отвернулся от демократки, дав понять, что настроен только на конфликт.



Трамп не пожал руку Нэнси Пелоси / Скриншот из видео CBS News

Начало его речи было похоже на общение Путина с народом во время прямой линии. Ну или на какое-то другое телешоу с раздачей слонов. Трамп подарил стипендию на обучение в колледже черной девочке, вернул скучающей жене ее мужа-военнослужащего из Афганистана.

А потом руками собственной жены вручил медаль радиопропагандисту Рашу Лимбо. Кстати, этого человека в какой-то степени можно назвать духовным отцом Дональда Трампа. Своими передачами он много лет месил тесто, из которого потом вылепили нынешнего президента.



Раш Лимбо

Ну а потом Трамп набросился на своих оппонентов-демократов и заявил, что они несут опасность для всей страны. Тут очень важно понимать что именно говорит Трамп.

Как президент, он мог бы сказать: "Я не согласен с демократами, но уважаю их. Они тоже американцы, патриоты, но они ошибаются. Мы будем с ними говорить и искать компромисс". Но вместо этого Трамп описывает демократов как врагов страны и народа. Как людей, которые готовы уничтожить США. Как предателей или даже хуже.

Понимаете разницу? Он не убедить их хочет. Не договориться с ними. Он хочет их уничтожения. Чтобы их просто не было. И этого же хотят очень многие его сторонники. Оппозиию они считают врагами своей страны.

Трамп сейчас просто нагнетает ненависть. И у него это получается. Когда он читал свою речь, многие демократы вставали со своих мест и уходили. Другие кричали ему, что он врет. А спикер Нэнси Пелоси, та самая, которой он не пожал руку после его выступления, демонстративно порвала текст его речи.

Видео: как Нэнси Пелоси порвала текст речи Дональда Трампа

В этом случае кто бы ни победил в ноябре – Трамп или его оппонент-демократ, другая сторона может и не признать итоги. И вот тогда Соединенные Штаты станут Разъединенными. У этой страны могут начаться очень большие проблемы.