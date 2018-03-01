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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин рассказал о российском лазерном оружии

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ / Getty Images

По мнению российского президента Владимира Путина, сейчас Россия находится на шаг впереди, чем остальные страны, в плане создания оружия на новых физических принципах. Так, по его словам, существенные результаты были достигнуты в развитии лазерного оружия.

Об этом он заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ.

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"Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания считать, что и здесь мы на шаг впереди, в любом случае там, где нужнее всего", – подчеркнул политик .

По его словам, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия.

"И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. Это уже готовые системы. Так, с прошлого года в Вооруженные силы РФ поступают боевые лазерные комплексы", – добавил Путин.

Вместе с тем президент России не стал обнародовать детали этого вида оружия, отметив, что "специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно, что кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности".

Добавим, что во время выступления Путина был показан ролик, иллюстрирующий действие боевой лазерной установки.

Лазерна зброя, Путін, Росія, безпека, озброєння Российское лазерное оружие, которое показали во время выступления Путина

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Оружие
Источник: 24 Канал
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