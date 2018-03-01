Путин рассказал о российском лазерном оружии

По мнению российского президента Владимира Путина, сейчас Россия находится на шаг впереди, чем остальные страны, в плане создания оружия на новых физических принципах. Так, по его словам, существенные результаты были достигнуты в развитии лазерного оружия.

Об этом он заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ.

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"Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания считать, что и здесь мы на шаг впереди, в любом случае там, где нужнее всего", – подчеркнул политик .

По его словам, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия.

"И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. Это уже готовые системы. Так, с прошлого года в Вооруженные силы РФ поступают боевые лазерные комплексы", – добавил Путин.

Вместе с тем президент России не стал обнародовать детали этого вида оружия, отметив, что "специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно, что кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности".

Добавим, что во время выступления Путина был показан ролик, иллюстрирующий действие боевой лазерной установки.

Российское лазерное оружие, которое показали во время выступления Путина