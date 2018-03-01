Путін розповів про російську лазерну зброю

На переконання російського президента Володимира Путіна, зараз Росія перебуває на крок попереду, ніж решта країн, у плані створення зброї на нових фізичних принципах. Так, за його словами, істотних результатів було досягнуто в розвитку лазерної зброї.

Про це він заявив під час щорічного звернення до Федеральних зборів РФ.

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"Ми добре знаємо і про те, що низка держав працює над створенням перспективної зброї на нових фізичних принципах. Є всі підстави вважати, що і тут ми на крок попереду, у будь-якому разі там, де потрібніше за все", – наголосив політик.

За його словами, суттєвих результатів досягнуто у створенні лазерної зброї.

"І це вже не просто теорія чи проекти, і навіть не просто початок виробництва. Це вже готові системи. Так, з минулого року до Збройних сил РФ надходять бойові лазерні комплекси", – додав Путін.

Водночас президент Росії не став оприлюднювати деталі цього виду зброї, зазначивши, що "фахівці зрозуміють, що наявність таких бойових комплексів кратно, що кратно розширює можливості Росії в сфері забезпечення своєї безпеки".

Додамо, що під час виступу Путіна було показано ролик, який ілюструє дію бойової лазерної установки.



Російська лазерна зброя, яку показали під виступу Путіна