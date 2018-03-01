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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін розповів про російську лазерну зброю

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Послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ
Послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ / Getty Images

На переконання російського президента Володимира Путіна, зараз Росія перебуває на крок попереду, ніж решта країн, у плані створення зброї на нових фізичних принципах. Так, за його словами, істотних результатів було досягнуто в розвитку лазерної зброї.

Про це він заявив під час щорічного звернення до Федеральних зборів РФ.

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"Ми добре знаємо і про те, що низка держав працює над створенням перспективної зброї на нових фізичних принципах. Є всі підстави вважати, що і тут ми на крок попереду, у будь-якому разі там, де потрібніше за все", – наголосив політик.

За його словами, суттєвих результатів досягнуто у створенні лазерної зброї.

"І це вже не просто теорія чи проекти, і навіть не просто початок виробництва. Це вже готові системи. Так, з минулого року до Збройних сил РФ надходять бойові лазерні комплекси", – додав Путін.

Водночас президент Росії не став оприлюднювати деталі цього виду зброї, зазначивши, що "фахівці зрозуміють, що наявність таких бойових комплексів кратно, що кратно розширює можливості Росії в сфері забезпечення своєї безпеки".

Додамо, що під час виступу Путіна було показано ролик, який ілюструє дію бойової лазерної установки.

Лазерна зброя, Путін, Росія, безпека, озброєння
Російська лазерна зброя, яку показали під виступу Путіна

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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