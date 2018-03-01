Путин рассыпался в комплиментах российской армии

В России создана современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия, заявил 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы с полным правом можем заявить: в России создана современная, с учетом величины нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус", – сказал Путин.

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"Техника, оружие – даже самые современные – рано или поздно появятся у других армий мира. Это нас абсолютно н волнует, у нас это уже есть, и будет еще лучшим. Главное в другом – людях, таких офицерах, как наш летчик гвардии майор Филиппов, у них не будет никогда ", – подчеркнул президент России.

Кто такой Роман Филиппов? Российский военный летчик, заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка гвардии, майор. Герой России (2018). Погиб 3 февраля 2018 во время выполнения боевого задания в Сирии.