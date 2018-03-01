Путін розсипався в компліментах російській армії

В Росії створена сучасна та високотехнологічна, але компактна з урахуванням розмірів країни армія, заявив 1 березня у посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін.

"Сьогодні ми з повним правом можемо заявити: в Росії створена сучасна, з урахуванням величини нашої території компактна, високотехнологічна армія, серцем якої є відданий своїй батьківщині, готовий на будь-які жертви заради свого народу офіцерський корпус", - сказав Путін.

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"Техніка, зброя – навіть найсучасніші – рано чи пізно з’являться в інших арміях світу. Це нас абсолютно н хвилює, у нас це вже є, і буде ще кращим. Головне в іншому – таких людей, таких офіцерів, як наш льотчик гвардії, майор Філіпов у них не буде ніколи", – наголосив президент Росії.

Хто такий Роман Філіпов? Російський військовий льотчик, заступник командира ескадрильї 187 гвардійського штурмового авіаційного полку, гвардії майор. Герой Росії (2018). Загинув 3 лютого 2018 року під час виконання бойового завдання в Сирії.