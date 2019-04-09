Путин "рекламирует" Порошенко на Харьковщине: фотофакт
Штаб Петра Порошенко прибег к агрессивной рекламе и решил привлечь к ней самого лидера Кремля Владимира Путина. Ведь лозунг "Или я, или Путин" давно применяет действующий президент в своей предвыборной кампании.
Своеобразным полигоном для испытания влияния новой рекламы штаб Порошенко выбрал Харьковскую область.
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Местные жители поражены и активно публикуют в социальных сетях фотографии билбордов.
Билборды с Порошенко и Путиным: смотрите фото
Собственно, в подобной рекламе не было бы ничего удивительного, если бы не нарушение закона "О рекламе". В статье 8 "Общие требования к рекламе" указано, что в рекламе запрещено "использовать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Стоит упомянуть и еще одну статью, 64, где указано: "Участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины".
Давал ли Владимир Путин согласие на использование своего изображения в рекламе Петра Порошенко?
Обладает ли Владимир Путин украинским гражданством?
В публичном доступе утвердительный ответ на эти вопросы отсутствует.
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К слову, соцсети довольно быстро отреагировали фотожабами на странную рекламу Порошенко:
Появилась даже ироническая версия, что Бойко и Медведчук в Москву летали, чтобы вручить господину Путину украинский паспорт.
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