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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Путин "рекламирует" Порошенко на Харьковщине: фотофакт

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      Рекламный билборд Петра Порошенко на Харьковщине
      Рекламный билборд Петра Порошенко на Харьковщине / Соцсети

      Штаб Петра Порошенко прибег к агрессивной рекламе и решил привлечь к ней самого лидера Кремля Владимира Путина. Ведь лозунг "Или я, или Путин" давно применяет действующий президент в своей предвыборной кампании.

      Своеобразным полигоном для испытания влияния новой рекламы штаб Порошенко выбрал Харьковскую область.

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      Местные жители поражены и активно публикуют в социальных сетях фотографии билбордов.

      Билборды с Порошенко и Путиным: смотрите фото

       

       

      Собственно, в подобной рекламе не было бы ничего удивительного, если бы не нарушение закона "О рекламе". В статье 8 "Общие требования к рекламе" указано, что в рекламе запрещено "использовать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Стоит упомянуть и еще одну статью, 64, где указано: "Участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины".

      Давал ли Владимир Путин согласие на использование своего изображения в рекламе Петра Порошенко?

      Обладает ли Владимир Путин украинским гражданством?

      В публичном доступе утвердительный ответ на эти вопросы отсутствует.

      Обратите внимание: когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским – в материале 24 канала

      К слову, соцсети довольно быстро отреагировали фотожабами на странную рекламу Порошенко:

      Появилась даже ироническая версия, что Бойко и Медведчук в Москву летали, чтобы вручить господину Путину украинский паспорт.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Путин Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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