Путин "смягчает" пенсионную реформу, чтобы спасти свои рейтинги, – Financial Times

Президент России Владимир Путин вмешался, чтобы смягчить жесткую пенсионную реформу, которая вызвала многочисленные протесты и подорвала популярность главы Кремля.

Об этом пишет Financial Times.

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В законопроект о резком повышении пенсионного возраста будут внесены поправки, чтобы сделать его социально приемлемым перед запланированным одобрением парламентом в октябре, рассказал Путин в своем телевизионном обращении 29 августа, отмечает издание.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не годится, конечно. Это неправильно", – сказал глава Кремля. Он сообщил, что пенсионный возраст женщин должен быть увеличен с нынешних 55 до 60 лет, а не до 63. Пенсионный возраст мужчин будет увеличен таким же образом, на пять лет, до 65.

Выступление Путина состоялось после резкого снижения уровня поддержки и народного доверия к нему лично вследствие правительственной инициативы по пенсионной реформе в июне, поясняет издание.

Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян.



В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителями оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.