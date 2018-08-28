Путин снял с должностей 15 генералов в важных силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении на должности в некоторых федеральных государственных органах. Таким образом, 15 генералов покинули свои места в четырех силовых ведомствах: Следственном комитете, Министерстве внутренних дел, Федеральной службе исполнения наказаний и в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно указу, было уволено больше всего генералов в МВД – свои должности, в частности, потеряли руководители ульяновского и брянского главных управлений Юрий Варченко и Валентин Кузьмин, а также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.

Что касается МЧС РФ, то новые места работы придется искать трем генерал-майорам – это начальники региональных управлений в Томской, Мурманской и Сахалинской областях Михаил Бегун, Владимир Гусев и Денис Ильинов соответственно.

В Следственном комитете, со своей стороны, отстранены от занимаемых должностей первый заместитель главы управления в Южном военном округе Дмитрий Васильев, а также начальники региональных главных управлений в Кемеровской области Сергей Калинкин и Ханты-Мансийском округе – Югре Анвар Ахмедзянов.

Своих должностей лишились и три генерала ФСИН: руководители управлений службы в Омской и Волгоградской областях Сергей Корючин и Павел Радченко, а также начальник управления ФСИН в Коми Игорь Ванеев.

Также Путин своим указом уволил с должности заместителя министра МЧС Владлена Аксенова.

Напомним, похожий указ Владимир Путин подписывал в начале апреля. Тогда своих должностей лишились одиннадцать российских генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК.