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      Путин удостоил пропагандиста Вышинского важной должностью: детали – фото указа

      64 Читати новину українською
      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / kp.ru

      Так, в России на Кирилла Вышинского, как с неба, сыплются все новые предложения работы. Сначала ему предложили работу ведущим программы "Настоящая Украина" на одном из прокремлевских каналов. Затем его назначили исполнительным директором информационного агентства "Россия Сегодня". Теперь же президент страны-агрессора Путин ввел Вышинского в состав совета, который занимается защитой прав человека.

      Совет по развитию гражданского общества и правам человека, в который Путин ввел Вышинского, является органом при российском президенте. О новой должности пропагандиста информирует Официальный интернет-портал правовой информации России.

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      ... Включить в состав Совета такое лицо: Вышинский К.В. – исполнительный директор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство" Россия сегодня ",
      – говорится в указе Путина.

      Указ Путін Вишинський посада
      указ Путін Вишинський
      Указ Путина о назначении Вышинского

      Чем занимается Совет по правам человека при президенте РФ Путине?Это консультативный орган. Как говорят в России, Совет создан для помощи Путину в "реализации его конституционных обязанностей в области обеспечения защиты прав и свобод человека". Ее члены информируют Путина обо всем, что происходит в этой области и готовят предложения по вопросам, входящим в их компетенцию.

      Кстати, члены Совета по правам человека при президенте России часто комментируют ситуацию вокруг украинских политзаключенных. Так, бывший глава этого органа Михаил Федотов в свое время информировал о завершении голодания Олега Сенцова.

      Интересно, что до недавнего времени сам Вышинский был узником. Правда, в Украине. Его держали в СИЗО и рассматривали в суде дело о государственной измене журналиста. В России же пропагандист оказался благодаря обмену пленными в формате 35 на 35 между Украиной и Россией.

      Кто такой Кирилл Вышинский: факты

      • Бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина";
      • Имеет двойное – украинское и российское – гражданство;
      • СБУ обвиняла его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене;
      • По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией;
      • За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".
      • Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года.
      • Под арестом он находился больше года.
      • 7 сентября его передали России в рамках обмена "35 на 35".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Российская пропаганда Владимир Путин Новости России Кирилл Вышинский
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