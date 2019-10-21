Путін удостоїв пропагандиста Вишинського важливою посадою: деталі, – фото указу

Так, у Росії на Кирила Вишинського, ніби з неба, сипляться все нові пропозиції роботи. Спочатку йому запропонували роботу ведучим програми "Справжня Україна" на одному з прокремлівських каналів. Потім його призначили виконавчим директором інформаційного агентства "Россия Сегодня". Тепер же президент країни-агресора Путін ввів Вишинського у склад ради, що займається захистом прав людини.

Рада з розвитку громадянського суспільства і прав людини, до якої Путін ввів Вишинського, є органом при російському президентові. Про нову посаду пропагандиста інформує Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії.

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… Включити до складу Ради таку особу: Вишинський К.В. – виконавчий директор федерального державного унітарного підприємства "Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня",

– мовиться в указі Путіна.





Указ Путіна щодо призначення Вишинського

Чим займається Рада з прав людини при президентові РФ Путіну? Це консультативний орган. Як кажуть у Росії, Рада створена для допомоги Путіну в "реалізації його конституційних обов’язків в області забезпечення захисту прав і свобод людини". Її члени інформують Путіна про все, що відбувається у цій царині та готують пропозиції стосовно питань, що входять в їх компетенцію.

До речі, члени Ради з прав людини при президентові Росії часто коментують ситуацію навколо українських політв'язнів. Так, колишній глава цього органу Михайло Федотов свого часу інформував про завершення голодування Олега Сенцова.

Цікаво, що донедавна сам Вишинський був в’язнем. Щоправда, в Україні. Його тримали в СІЗО та розглядали у суді справу про державну зраду журналіста. У Росії ж пропагандист опинився завдяки обміну полоненими у форматі 35 на 35 між Україною та Росією.

Хто такий Кирило Вишинський: факти