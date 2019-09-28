Дружина пропагандиста Вишинського заплатила 50 тисяч доларів лобістам із США

Ірина Вишинська, дружина головного інформаційної агенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, зверталася до послуг американської компанії Friedlander Consulting Group LLC. Вона мала у США організувати інформаційну компанію на підтримку прокремлівського журналіста. За такі послуги компанія отримала 50 тисяч доларів.

Як пише "Детектор медіа" з посиланням на американський реєстр іноземних агентів FARA, Ірина Вишинська уклала договір з The Friedlander Consulting Group LLC 27 листопада 2018 року. У підсумку організація повинна була "представляти інтереси замовника щодо захисту прав журналістів в Україні, зокрема керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського".

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Цікавим є те, що Ірина Вишинська діє від свого імені, але "солідаризується", зокрема, з Дмитром Кисельовим, директором російської державної міжнародної інформаційної агенції "Россия сегодня". Вони з Кирилом Вишинським – давні друзі.



Вишинська діяла від свого імені, але "солідаризувалася" з Дмитром Кисельовим,

Відповідно до умов угоди, компанія повинна була провести тематичний пресзахід у Вашингтоні "з питань захисту свободи слова та самовираження, захисту прав журналістів в Україні, зокрема Кирила Вишинського". Також вона зобов’язувалася забезпечити зустрічі представників Ірини Вишинської з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками та адвокатами. Вартість таких послуг склала 50 тисяч доларів.



Вартість послуг за договором склала 50 тисяч доларів

Крім того, The Friedlander Consulting Group LLC мала:

надати приміщення для організації зустрічей з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками та адвокатами;

організувати харчування в урочистій частині заходу;

запросити гостей і спікерів;

лобіювати питання захисту свободи слова та захисту прав журналістів в Україні, зокрема Кирила Вишинського.

Водночас виконавець мав докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції, клопотання, декларації, тощо, а так, клопотання, декларації, тощо, а також публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти та захистити його права.

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Виконавець мав докласти максимум зусиль "для досягнення поставлених завдань"

Зауважимо, що інформацію про вищезазначений договір опубліковано, відповідно до Закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Цей закон вимагає розкриття інформації, якщо особи діють у США як іноземні агенти та проводять політичну чи квазіполітичну роботу.

Що відомо про The Friedlander Consulting Group LLC? На сайті компанії вказано, що вона працює з 2001 року. Базується компанія у Нью-Йорк та надає послуги з "адвокації в уряді, зв’язків з громадськістю та організації політичних подій".

Хто такий Кирило Вишинський

Співробітники СБУ затримали Вишинського у травні 2018 року. Його звинувачували у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували російську окупацію півострова. За це Вишинський від Путіна отримав нагороду "За повернення Криму" та орден "За заслуги перед вітчизною".

На початку вересня 2019 року Вишинського випустили на волю. Згодом стало відомим, що його обміняли у межах обміну полоненими між Україною та Росією за схемою "З5 на З5". З іншими колишніми утримуваними в Україні особами Вишинський прибув до Росії.