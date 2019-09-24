Пропагандист Вишинський знайшов роботу в Росії

Керівник української філії російської інформаційної агенції "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський після звільнення з українського СІЗО перебрався до Росії. І навіть уже встиг тут працевлаштуватися.

Як розповів один із найвідоміших російських пропагандистів і водночас генеральний директор міжнародної інформаційної агенції "Россия сегодня" Дмитро Кисельов, Вишинський стане ведучим програми "Справжня Україна". Виходитиме вона на одному з прокремлівських телеканалів, однак на якому саме, поки невідомо, передають російські ЗМІ.

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За словами Кисельова, мета передачі Вишинського – культурологічне пізнання України, "для того, щоб росіяни могли краще зрозуміти цю країну".

Крім того, очільник комісії Ради з прав людини при президентові Олександр Брод розповів, що Вишинський стане постійним експертом з питань захисту прав росіян за кордоном.

Що відомо про справу Вишинського та як він опинився в Росії

Кирила Вишинського вважають українським журналістом і він має українське громадянство. Його співробітники СБУ затримали у травні 2018 року. Звинувачували представника пропагандистських ЗМІ у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За це Вишинський від Путіна отримав нагороду "За повернення Криму" та орден "За заслуги перед вітчизною".

Під вартою в Україні Вишинський перебував понад рік. Проте на початку вересня його випустили на волю. Згодом стало відомим, що Вишинського обміняли у межах обміну полоненими між Україною та Росією за схемою "З5 на З5". З іншими колишніми утримуваними в Україні особами Вишинський прибув до Росії.

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Цікаво, раніше Вишинський заявляв, що хоче відмовитися від українського громадянства. Також він наголошував, що має російський паспорт.