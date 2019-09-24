Пропагандист Вышинский нашел работу в России

Руководитель украинского филиала российского информационного агентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после освобождения из украинского СИЗО перебрался в Россию. И даже уже успел здесь трудоустроиться.

Как рассказал один из самых известных российских пропагандистов и в то же время генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Вышинский станет ведущим программы "Настоящая Украина". Выходить она будет на одном из прокремлевских телеканалов, однако на каком именно, пока неизвестно, передают российские СМИ.

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По словам Киселева, цель передачи Вышинского – культурологическое познание Украины, "для того, чтобы россияне могли лучше понять эту страну".

Кроме того, глава комиссии Совета по правам человека при президенте Александр Брод рассказал, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Что известно о дело Вышинского и как он оказался в России

Кирилла Вышинского считают украинским журналистом и у него украинское гражданство. Его сотрудники СБУ задержали в мае 2018 года. Обвиняли представителя пропагандистских СМИ в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией. За это Вышинский от Путина получил награду "За возвращение Крыма" и орден "За заслуги перед отечеством".

Под стражей в Украине Вышинский находился более года. Однако в начале сентября его выпустили на волю. Впоследствии стало известным, что Вышинского обменяли в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "5 на 5". С другими бывшими содержащимися в Украине лицами Вышинский прибыл в Россию.

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Интересно, раньше Вышинский заявлял, что хочет отказаться от украинского гражданства. Также он отмечал, что имеет российский паспорт.