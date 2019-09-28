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      Жена пропагандиста Вышинского заплатила 50 тысяч долларов лоббистам из США

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      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / Соцсети

      Ирина Вишинская, жена главы информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обращалась к услугам американской компании Friedlander Consulting Group LLC. Она должна была в США организовать информационную компанию в поддержку прокремлевского журналиста. За такие услуги компания получила 50 тысяч долларов.

      Как пишет "Детектор медиа" со ссылкой на американский реестр иностранных агентов FARA, Ирина Вишинская заключила договор с The Friedlander Consulting Group LLC 27 ноября 2018 года. В итоге организация должна была "представлять интересы заказчика по защите прав журналистов в Украине, в частности руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского".

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      Интересно, что Ирина Вишинская действует от своего имени, но "солидаризируется", в частности, с Дмитрием Киселевым, директором российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Они с Кириллом Вышинским – давние друзья.

      Вишинський, США, лобісти, російська пропаганда, 50 тисяч доларів

      Вишинская действовала от своего имени, но "солидаризировалось" с Дмитрием Киселевым,

      Согласно условиям соглашения, компания должна была провести тематическое пресс-мероприятие в Вашингтоне "по вопросам защиты свободы слова и самовыражения, защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского". Также она обязывалась обеспечить встречи представителей Ирины Вишинской с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами. Стоимость таких услуг составила 50 тысяч долларов.

      Вишинський, США, лобісти, російська пропаганда, 50 тисяч доларів
      Стоимость услуг по договору составила 50 тысяч долларов

      Кроме того, The Friedlander Consulting Group LLC должна была:

      • предоставить помещение для организации встреч с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами;
      • организовать питание в торжественной части мероприятия;
      • пригласить гостей и спикеров;
      • лоббировать вопрос защиты свободы слова и защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского.

      В то же время исполнитель должен приложить максимум усилий для того, чтобы члены Палаты представителей США, Сената США, американские правозащитники и адвокаты писали петиции, ходатайства, декларации и т.д., а также публично призвали украинскую власть освободить Кирилла Вышинского из-под стражи и защитить его права.

      Советуем ознакомиться! Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращения к Путину

      Вишинський, США, лобісти, російська пропаганда, 50 тисяч доларів
      Исполнитель должен приложить максимум усилий "для достижения поставленных задач"

      Заметим, что информацию о вышеупомянутом договоре опубликовано в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот закон требует раскрытия информации, если лица действуют в США как иностранные агенты и проводят политическую или квазиполитическую работу.

      Что известно о The Friedlander Consulting Group LLC?На сайте компании указано, что она работает с 2001 года. Базируется компания в Нью-Йорке и предоставляет услуги по "адвокации в правительстве, связям с общественностью и организации политических событий".

      Кто такой Кирилл Вышинский

      Сотрудники СБУ задержали Вышинского в мае 2018 года. Его обвиняли в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали российскую оккупацию полуострова. За это Вышинский от Путина получил награду "За возвращение Крыма" и орден "За заслуги перед отечеством".

      В начале сентября 2019 года Вышинского выпустили на свободу. Впоследствии стало известно, что его обменяли в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "С5 на С5". С другими бывшими содержащимися в Украине лицами Вышинский прибыл в Россию.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Новости политики Новости США Новости Украины Российская пропаганда Кирил Вышинский
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