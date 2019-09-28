Жена пропагандиста Вышинского заплатила 50 тысяч долларов лоббистам из США

Ирина Вишинская, жена главы информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обращалась к услугам американской компании Friedlander Consulting Group LLC. Она должна была в США организовать информационную компанию в поддержку прокремлевского журналиста. За такие услуги компания получила 50 тысяч долларов.

Как пишет "Детектор медиа" со ссылкой на американский реестр иностранных агентов FARA, Ирина Вишинская заключила договор с The Friedlander Consulting Group LLC 27 ноября 2018 года. В итоге организация должна была "представлять интересы заказчика по защите прав журналистов в Украине, в частности руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского".

Интересно! Пропагандист Вышинский нашел работу в России

Интересно, что Ирина Вишинская действует от своего имени, но "солидаризируется", в частности, с Дмитрием Киселевым, директором российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Они с Кириллом Вышинским – давние друзья.

Вишинская действовала от своего имени, но "солидаризировалось" с Дмитрием Киселевым,

Согласно условиям соглашения, компания должна была провести тематическое пресс-мероприятие в Вашингтоне "по вопросам защиты свободы слова и самовыражения, защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского". Также она обязывалась обеспечить встречи представителей Ирины Вишинской с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами. Стоимость таких услуг составила 50 тысяч долларов.



Стоимость услуг по договору составила 50 тысяч долларов

Кроме того, The Friedlander Consulting Group LLC должна была:

предоставить помещение для организации встреч с членами Палаты представителей США, Сената США, правозащитниками и адвокатами;

организовать питание в торжественной части мероприятия;

пригласить гостей и спикеров;

лоббировать вопрос защиты свободы слова и защиты прав журналистов в Украине, в частности Кирилла Вышинского.

В то же время исполнитель должен приложить максимум усилий для того, чтобы члены Палаты представителей США, Сената США, американские правозащитники и адвокаты писали петиции, ходатайства, декларации и т.д., а также публично призвали украинскую власть освободить Кирилла Вышинского из-под стражи и защитить его права.

Советуем ознакомиться! Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращения к Путину



Исполнитель должен приложить максимум усилий "для достижения поставленных задач"

Заметим, что информацию о вышеупомянутом договоре опубликовано в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот закон требует раскрытия информации, если лица действуют в США как иностранные агенты и проводят политическую или квазиполитическую работу.

Что известно о The Friedlander Consulting Group LLC?На сайте компании указано, что она работает с 2001 года. Базируется компания в Нью-Йорке и предоставляет услуги по "адвокации в правительстве, связям с общественностью и организации политических событий".

Кто такой Кирилл Вышинский

Сотрудники СБУ задержали Вышинского в мае 2018 года. Его обвиняли в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали российскую оккупацию полуострова. За это Вышинский от Путина получил награду "За возвращение Крыма" и орден "За заслуги перед отечеством".

В начале сентября 2019 года Вышинского выпустили на свободу. Впоследствии стало известно, что его обменяли в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "С5 на С5". С другими бывшими содержащимися в Украине лицами Вышинский прибыл в Россию.