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Путин увязнет в Украине, поэтому НАТО не о чем беспокоиться, – военный эксперт

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У Путина недостаточно сил для войны
У Путина недостаточно сил для войны / Фото из открытых источников

Военные учения РФ "Восток-2018" – больше шантаж, чем реальная угроза. НАТО к агрессии России готово. Украина тоже в состоянии вести позиционную войну.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Более подробно об учениях "Восток-2018" в материале: От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России?

Как замечает военный, учения повышают уровень боеспособности воинских частей и их взаимодействия. Слаженность штабов, подчеркивает Жданов, – основа ведения боевых действий. Но война – комплекс мероприятий. Даже при самых слаженных действиях штабов и отработанной системе управления войсками, чтобы идти вперед, надо пополнять войска, в первую очередь, личным составом. Любое наступление приводит к потерям личного состава. А без его пополнения война закончится.

НАТО проводит ротацию войск и фактически закончило формирование группировок на восточных границах. Передислоцированы танковые дивизии в Польшу, переброшено авиационное крыло в Прибалтику, состоялось развертывание системы ПРО в Польше и Румынии. В Черноморском бассейне постоянно присутствуют корабли НАТО. В Балтийском море тоже. И есть еще Украина. Для НАТО – это просто бальзам. В Альянсе смотрят на нашу территорию и понимают, если Путин, не дай Бог, двинет свои войска, то не преодолеет эти тысячи километров до границ НАТО,
– отмечает Олег Жданов.

По убеждению специалиста, в Украине Россия увязнет. Потому что НАТО будет помогать предоставлением "Джавелинов", средствами контрбатарейной борьбы, беспилотниками и тому подобным. Пусть, говорит Жданов, Путин попытается помериться, Украина может еще и дивиденды получить.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
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