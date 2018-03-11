Путин в очередной раз обвинил США в "финансировании госпереворота в Украине"

Владимир Путин, который в четвертый раз будет баллотироваться на пост президента России, никак не может понять, что смена власти в других странах может произойти не по их сценарию. И во всем обвиняет США, в том числе и "государственном перевороте в Украине".

Об этом лидер Кремля заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Отвечая на вопрос о нормализации отношений между Россией и США, Путин заявил, что "это не мы записали вас в враги", и "не знает", почему Соединенные Штаты ввели санкции против Российской Федерации.

"Я могу тогда Вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооружённую борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" – заявил Путин.

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При этом, когда пришлось отвечать на вопрос об обвинениях 13 россиян во вмешательстве в выборы в США, Путин заявил, что "а может, там не русские, может, там украинцы, татары, евреи, просто с российским гражданством?"