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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Если Путин уступит Западу, все равно будет создавать новые очаги кровопролития, – эксперт

353 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин будет продолжать политику разжигания кровопролитных конфликтов и шантажа, ведь у хозяина Кремля просто нет других методов. Остается только гадать, где "рванет в очередной раз" – на Балканах, в Афганистане или в Ливии.

Такое мнение в колонке на сайте издания "Апостроф" высказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Он убежден, что призыв представителя Государственного департамента США Курта Волкера усилить антироссийские санкции за аннексию Крыма является четким сигналом о невозможности России договориться о мирном урегулировании ситуации в Украине. Поэтому, по мнению Карина, никаких послаблений от Путина ждать не стоит.

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"Если Путин и иметь намерение пойти на уступки Западу, то в первую очередь будет "сливать" своих дружков Асада, Ына или Хаменеи. И одновременно гибридными способами создавать новые очаги кровопролития для продолжения шантажа. Нам остается только гадать, где рванет в очередной раз – на Балканах, в Афганистане или в Ливии", – говорится в колонке военного обозревателя.

Карин подчеркнул, что российские власти и в дальнейшем будут применять все доступные способы для дестабилизации ситуации в мире, поскольку у Путина просто нет других методов.

Обозреватель также выразил убеждение, что "в условиях санкций и тотальной российской коррупции Путин только с помощью угроз и шантажа может остаться у власти на очередной срок и пытаться ее сохранить в течение следующих 6 лет".

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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