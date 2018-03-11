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Путін вкотре звинуватив США у "фінансуванні держперевороту в Україні"

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Путін вкотре звинуватив США у "фінансуванні держперевороту в Україні"

Володимир Путін, який вчетверте балотуватиметься на посаду президента Росії, ніяк не може зрозуміти, що зміна влади в інших країнах може відбутися не за їх сценарієм. І у всьому звинувачує США, у тому числі і "державному перевороті в Україні".

Про це лідер Кремля заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC. Відповідаючи на питання про нормалізацію стосунків між Росією та США, Путін заявив, що «це не ми записали вас у вороги", і "не знає", чому Сполучені Штати ввели санкції проти Російської Федерації.

"Я можу тоді Вам інше питання задати: а навіщо ви сприяли державному перевороту в Україні? Ну навіщо ви це зробили? Ви прямо, публічно визнали, що витратили на це мільярди доларів. Публічно ж ваші офіційні особи про це сказали. Навіщо підтримувати держперевороти, озброєну боротьбу на території інших країн? Навіщо ви поставили ракетні системи уздовж наших кордонів?" – заявив Путін.

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При цьому, коли довелося відповідати на питання про звинувачення 13 росіян у втручання в вибори в США, Путін заявив, що "а може, там не росіяни, може, там українці, татари, євреї, просто з російським громадянством".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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