09:58
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 14°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Путин впервые прокомментировал свои полуголые фото

117 Читати новину українською
Путин впервые прокомментировал свои полуголые фото
Путин впервые прокомментировал свои полуголые фото / Gazeta.ru

Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом. Хозяин Кремля при этом подчеркнул, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Во время интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии Путина "в полуобнаженном виде", которые делаются не туристами или папарацци, и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

Читайте также: В США студенты с преподавателем посмеялись над торсом Путина: фото

"Вы сказали "в полуобнаженном". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю нужным прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", – сказал Путин.

К слову, в последний раз свой голый торс Владимир Путин демонстрировал во время Крещения 2018 года, когда российский президент нырял в прорубь в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.

 

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
285
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук