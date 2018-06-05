Путин впервые прокомментировал свои полуголые фото

Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом. Хозяин Кремля при этом подчеркнул, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Во время интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии Путина "в полуобнаженном виде", которые делаются не туристами или папарацци, и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

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"Вы сказали "в полуобнаженном". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю нужным прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", – сказал Путин.

К слову, в последний раз свой голый торс Владимир Путин демонстрировал во время Крещения 2018 года, когда российский президент нырял в прорубь в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.