Путін уперше прокоментував свої напівголі фото

Президент Росії Володимир Путін пояснив появу своїх фотографій з голим торсом. Господар Кремля при цьому наголосив, що під час відпочинку не вважає за потрібне ховатися за кущами.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Під час інтерв'ю австрійському телеканалу ORF журналіст поцікавився, звідки з'являються фотографії Путіна "в напівоголеному вигляді", які робляться не туристами або папараці, і публікуються, зокрема, на сайті Кремля.

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"Ви сказали "в напівголому". Слава богу, не "в голому". Якщо я відпочиваю, то не вважаю за необхідне ховатися за кущами і нічого в цьому поганого не бачу", – сказав Путін.

До слова, востаннє свій голий торс Володимир Путін демонстрував під час Водохреща 2018 року, коли російський президент пірнав в ополонку у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області.