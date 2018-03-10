У США студенти із викладачем поглузували із торсу Путіна: фото
Студентам одного з коледжів США жартома запропонували порівняти давньогрецьку статую з фігурою президента Росії Володимира Путіна.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Олена Риковцева.
"Надіслав знайомий студент одного американського коледжу, де викладач мистецтвознавства жартома запропонував порівняти студентам ці два зразки", – написала журналістка.
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"Ну він так дістав світ своїм торсом, що дійде до його скелета в якості навчального посібника на заняттях з анатомії", – додала Риковцева.
Користувачі соцмережі у коментарях під постом журналістки висміяли фігуру Путіна, зробивши власне порівняння торсу господаря Кремля із фігурою статуї.
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