В США студенты с преподавателем посмеялись над с торсом Путина: фото

Студентам одного из колледжей США в шутку предложили сравнить древнегреческую статую с фигурой президента России Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Елена Рыковцева.

"Прислал знакомый студент одного американского колледжа, где преподаватель искусствоведения шутки ради предложил сравнить студентам эти два образца", — написала журналистка.

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"Ну он так достал мир своим торсом, что дойдет до его скелета в качестве учебного пособия на занятиях по анатомии", — добавила Рыковцева.

Пользователи соцсети в комментариях под постом журналистки высмеяли фигуру Путина, сделав собственное сравнения торса хозяина Кремля с фигурой статуи.