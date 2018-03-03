Путин выдвинул требование США по поводу обвинений России

Президент России Владимир Путин требует от американских властей, которые обвинили ранее 13 российских граждан во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, представить официальный запрос и документы генпрокурору РФ.

Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу NBC News, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы, дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим степенями, 100% должны быть. И люди, которые хорошо образованы, которые должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство", – заявил Путин.

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Он также заявил, что "нужен официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос".

По словам российского президента, "это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики в конгрессе США".

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Напомним, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения в том, что они пытались повлиять на выборы путем распространения дезинформации в соцсетях и организации в США акций протестов. Среди упомянутых Мюллером лиц и компаний – бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", и петербургское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

Что такое российская "фабрика троллей" и кто такой Евгений Пригожин? "Агентство интернет-исследований" (IRA), так называемая "фабрика троллей", было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году, действуя через российские подставные компании, это агентство наняло на работу сотни людей, от создателей фальшивых личностей до специалистов из техподдержки. Подрывные действия "агентства троллей" были нацелены также на искажение общественного мнения в России и Европе посредством распространения тенденциозных и сфабрикованных сообщений в соцсетях и российских СМИ.



Согласно обвинительному заключению спецпрокурора США Роберта Мюллера, годовой бюджет этого агентства составлял несколько миллионов долларов. Предполагается, что финансировала "фабрику троллей" кейтеринговая компания Concord Catering, владельцем которой является Евгений Пригожин. Российского олигарха называют "поваром Путина", поскольку глава Кремля любит бывать в ресторане Пригожина в Санкт-Петербурге.