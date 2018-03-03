Путін висунув вимогу США щодо звинувачень Росії

Президент Росії Володимир Путін вимагає від американської влади, які звинуватили раніше 13 російських громадян у втручанні в президентські вибори в США 2016 року, представити офіційний запит і документи генпрокурору РФ

Таку заяву він зробив під час інтерв’ю телеканалу NBC News, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я повинен спочатку подивитися, що вони зробили, дайте нам матеріали, дайте нам інформацію. При всій повазі до вас особисто, при всій повазі до конгресу, у вас повинні бути люди з юридичною ступенями, 100% повинні бути. І люди, які добре освічені, які повинні розуміти, що ми в Росії не можемо переслідувати нікого, хто не порушував російське законодавство", – заявив Путін.

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Він також заявив, що "потрібен офіційний запит генпрокурору Російської Федерації. Дайте нам документ, дайте нам офіційний запит".

За словами російського президента, "це повинно пройти по офіційних каналах, а не через пресу або крики в конгресі США".

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Нагадаємо, 16 лютого Міністерство юстиції США пред’явило 13 росіянам і трьом компаніям з РФ звинувачення у тому, що вони намагалися вплинути на вибори шляхом розповсюдження дезінформації у соцмережах і організації в США акцій протестів. Серед згаданих Мюллером осіб та компаній – бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", і петербурзьке "Агентство інтернет-досліджень", знане як "фабрика тролів".

Що таке російська "фабрика тролів" і хто такий Євген Пригожин? "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), так звана "фабрика тролів", було засноване у 2013 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році, діючи через російські підставні компанії, це агентство найняло на роботу сотні людей, від творців фальшивих особистостей до фахівців із техпідтримки. Підривні дії "агентства тролів" були націлені також на викривлення суспільної думки в Росії та Європі за допомогою поширення тенденційних та сфабрикованих дописів у соцмережах та російських ЗМІ.



Згідно з обвинувальним висновком спецпрокурора США Роберта Мюллера, річний бюджет цього агентства становив кілька мільйонів доларів. Припускається, що фінансувала "фабрику тролів" кейтерингова компанія Concord Catering, власником якої є Євген Пригожин. Російського олігарха називають "кухарем Путіна", оскільки глава Кремля любить бувати в ресторані Пригожина у Санкт-Петербурзі.